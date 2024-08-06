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Може йтися про понад $200 млн: мінʼюст США намагається конфіскувати для України гроші Лазаренка

Олена Будько
6 серпня, 2024 вiвторок
07:11
Світ

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки через процедуру цивільної конфіскації намагається конфіскувати в колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка на користь України понад $200 млн

Зміст

Про це повідомляє Голос Америки.

Керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів міністерства юстиції США Мері Батлер нагадала, що Лазаренка було засуджено в суді Північного округу Каліфорнії в Сан-Франциско, де він відбув покарання близько 6 років у в’язниці. Водночас обсяг звинувачень у справі, за якою Лазаренка визнали винуватим, був значно вужчим за обвинувачення, які перебувають у юрисдикції міністерства юстиції США.

Мова про намагання міністерства юстиції США конфіскувати понад 200 млн доларів Лазаренка, арештованих у різних країнах. Судові процеси щодо цих грошей тривають вже близько 20 років.

"Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємося вперед. Може йтися про понад 200 мільйонів доларів. Це багато грошей і багато чутливих питань", – зазначила Батлер.

Колишнього прем’єр-міністра України (1996-1997 рр.) Павла Лазаренка затримали у США в лютому 1999 року, коли він утік з України. Перед тим 1998 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. На той час його також розшукувала Швейцарія. 

Згідно з остаточним вердиктом суду у Сполучених Штатах у 2009 році його визнали винним у відмиванні 22,85 млн доларів і призначили покарання у вигляді близько 8 років тюрми. На волю Лазаренко вийшов у 2012 році. Паралельно у Швейцарії він отримав 1,5 року ув’язнення умовно, а також, як і у випадку з вироком американського суду – конфіскацію грошей і штрафи. 

У 2008 році Лазаренко увійшов до десятки найкорумпованіших чиновників світу в рейтингу Світового банку.

З викрадених Лазаренком грошей Україна отримала 6,5 млн доларів від Швейцарії.

Теги:
Економіка
Україна
корупція в Україні
США
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