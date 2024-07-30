"Можливі лазівки для шпигунів": голова найбільшої в ЄС партії про спрощення Угорщиною в'їзду для росіян і білорусів

Про це Манфред Вебер написав у листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля, пише Financial Times.

У листі він зазначив, що рішення Угорщини послабити візові обмеження для громадян РФ дозволить неперевіреним росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС, що викликає "серйозні занепокоєння з приводу національної безпеки".

За його словами, потреба у новій імміграційній системі в Угорщині є "сумнівною". Вебер також додав, що вона може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності та потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати до Угорщини за мінімального контролю".

Очільник партії написав Шарлю Мішелю, щоб підняти це питання на наступному саміті лідерів у жовтні та закликав лідерів ЄС "вжити найсуворіших заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони, обмеження ризику для безпеки, який вже виник, і запобігання подібним ініціативам з боку держав-членів у майбутньому".