Можливо, це етап адаптації: політолог Магда про відправлення КНДР 15 тис. трудових мігрантів до Росії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо китайців у РФ, то китайська економічна експансія на Далекому Сході триває вже не перший рік, і Росія не наважується визнавати цю небезпеку. А з північнокорейцями – справа інша. Я припускаю, що Росія платить Кім Чен Ину за кожного трудового мігранта, можливо, не грошима, а зерном або чимось подібним. Бо Північна Корея досить часто буває у стані наближеного до напівголодного. А Росії на її величезних територіях потрібні трудові резерви, вільні робочі руки просто необхідні. Тому тут взаємовигідна співпраця. Можливо, вони в такий спосіб проходять режим адаптації до реалій Росії та поступово вчать російські слова", - прокоментував політолог.

Євген Магда зазначив, що подальший крок північнокорейських трудових мігрантів може бути отримання російських документів, а далі вступ на контракт до армії РФ.