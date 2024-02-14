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МЗС Чехії пропонує безстроково не видавати візи росіянам та білорусам, - Укрінформ

14 лютого, 2024 середа
03:42
Світ віза Чехія

Міністерство закордонних справ Чехії має намір ухвалити постанову про невидачу віз громадянам РФ та Білорусі без конкретного терміну завершення

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що МЗС запропонувало законодавцям зробити безстроковою чинну постанову "про неприйнятність заяв від громадян третіх країн про надання дозволу на проживання на території Чеської Республіки, поданих до посольств у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації", яка наразі діє до 31 березня.

У відомстві зауважують, що хоча метою пропозиції є уніфікація чинного законодавства та продовження чинності існуючих норм без будь-яких істотних змін, з погляду її сумісності з правом ЄС її прийняття збереже існуючі "відхилення" від законодавства ЄС.

Нинішні обмеження забороняють видавати візи і посвідки на проживання росіянам і білорусам, за винятком гуманітарних випадків і короткострокових віз для членів родин громадянин Чехії або інших країн ЄС. Обмеження не торкнуться громадян Білорусії, які хочуть навчатися в Чехії, йдеться у повідомленні.

МЗС Чехії також пропонує винятки, якщо перебування заявника відповідає інтересам держави й цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ. Такі обмеження не матимуть економічного та фінансового впливу на державний бюджет, вважають у дипломатичному відомстві країни.

  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував додати до нового пакету санкцій проти РФ пропозицію щодо обмеження пересування російських дипломатів.
Теги:
Росія
ЄС
Білорусь
Чехія
Війна з Росією
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