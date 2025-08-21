МЗС Польщі надіслало РФ ноту протесту через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через падіння дрона вночі 20 серпня у Люблінському воєводстві
Про це йдеться на сайті відомства.
Польське міністерство назвало інцидент з безпілотником "порушенням Російською Федерацією її зобов'язань щодо поваги до суверенітету Польщі".
"Міністерство визнає подію черговою свідомою провокацією, яка вписується в модель гібридних дій, що вживаються Російською Федерацією як проти Польщі, так і проти інших європейських країн. Ми рішуче засуджуємо будь-які дії російської сторони, які несуть загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного простору", – йдеться в заяві.
Зокрема, Варшава вимагає від Москви пояснень щодо інциденту та інформацію про дії, вжиті відповідними російськими органами для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.
- Уночі 20 серпня БПЛА вибухнув на кукурудзяному полі в Люблінському воєводстві, Польща. У МЗС заявили, що це російський безпілотник типу Shahed. У Міноборони назвали його падіння провокацією РФ.
- Біла Церква
