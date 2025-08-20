У Польщі впав безпілотник, пошкоджено три будівлі. Rzeczpospolita повідомляє про "шахед"

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Помічник поліції міста Луків Марцін Йозвік повідомив, що о 02:22 поліцейські отримали повідомлення про вибух у місті Осіни (Луківський повіт, Люблінське воєводство). На місці події поліцейські виявили обгорілі металеві та пластикові уламки.

"Ми знайшли місце на кукурудзяному полі, де міг статися вибух наразі невідомого елемента. Ми виявили обгорілі предмети різного розміру, розкидані в радіусі кількох десятків метрів. На місці працюють поліцейські, і ми перевіряємо місцевість", – сказав помічник поліції Йозвік.

???????? Na území Lublinského vojvodství došlo k pádu neznámého objektu, který explodoval v okrese Łuków na východě Polska. Podle předběžných informací při incidentu nikdo neutrpěl zranění.



???? Na sociálních sítích se nyní objevilo video z kamerového systému - záběry pocházejí z polské…

Вибух був настільки потужним, що в трьох будинках неподалік вибило вікна. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як уточнив Марцін Йозвік, "територія вигоріла, але кратера від удару немає". Зенон Пісєвич, командир державної пожежної служби в Лукові, повідомив, що потреби в гасінні пожежі немає.

За даними оперативного командування збройних сил Польщі, "після попереднього аналізу записів радіолокаційної системи минулої ночі не було зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку Білорусі".

"Інформація про виявлення об'єкта, який, за попередніми оцінками, може бути частиною старого двигуна з пропелером, було передано до центру повітряних операцій – командування повітряного компонента. На місці події працюють відповідні служби, включно з солдатами військової поліції, які проводять детальний аналіз об'єкта. Для перевірки району інциденту було залучено повітряні та наземні пошуково-рятувальні групи", – йдеться у заяві.

Zdjęcie silnika obiektu, który w nocy spadł na pole kukurydzy w Osinach (pow. łukowski, Lubelszczyzna), wskazuje, że był to rosyjski dron kamikadze Geran typu Shahed-136 — rosyjska wersja irańskiego projektu. pic.twitter.com/k1gcPIAPBl — Monitor Konfliktów (@Monitor807) August 20, 2025

За словами люблінського воєводи Кшиштофа Коморського, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

"Унаслідок падіння невпізнаного об'єкта пошкоджено три будівлі. Наразі загрози немає, і всі можуть почуватися в безпеці. Радіацію перевірено та виміряно. Відповідні служби проводять розслідування на місці події. Ми надамо всю необхідну психологічну підтримку мешканцям", – сказав воєвода.

Він уточнив, що подальше розслідування проведуть військові та прокурор.

"Нам відомо, що стався вибух, нам відомо, що там лежать уламки, але на цей час ми не підтверджуємо жодної інформації про об'єкт. Процедури, які мали спрацювати, спрацювали. Ми виконуємо свої обов'язки згідно з встановленими правилами. У нас є заступник командира воєводської поліції, командир воєводської державної пожежної служби та інші служби, зокрема контррозвідка, чию присутність я не обговорюватиму", – сказав воєвода.

За неофіційною інформацією, отриманою Rzeczpospolita, об'єкт, який вибухнув в Осинах, міг бути іранським безпілотним літальним апаратом типу Shahed 131 або 136. У 2023 році Росія розпочала виробництво Shahed-136 з використанням власного електронного обладнання.