МЗС Польщі не підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що країні подобається прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, але його кандидатуру не підтримують на пост генсека НАТО
Про це повідомляє RMF24.
"Нам подобається Марк Рютте, але водночас ми вважаємо, що наш регіон недостатньо представлений як в Альянсі, так і в ЄС і в системі ООН. Ми шукатимемо кандидатів на високі посади в усіх трьох організаціях нашого регіону", - відповів Сікорський на питання щодо того, чи підтримує Польща кандидатуру очільника уряду Нідерландів.
Водночас зазначається, що Марк Рютте користується підтримкою найбільших членів НАТО.
- Раніше публічно про підтримку Рютте оголосили Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина. Але остаточне рішення має бути ухвалене за згодою всіх країн-членів НАТО.
- Натомість міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що Угорщина виступає проти Рютте, який, за словами міністра, "хотів поставити Угорщину на коліна".
- 6 березня прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь під час візиту до Нідерландів заявив, що Париж підтримує обрання голови нідерландського уряду Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО.
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