Угорщина виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів Рютте на посаду голови НАТО, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що третина з усіх членів Альянсу досі не визначилися щодо підтримки Рютте, якого підтримують США як наступника Генерального секретаря Єнса Столтенберга, що йде у відставку.

Рютте є давнім критиком нинішнього уряду в Будапешті, пише Politico.

"Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна", – сказав Сійярто.

Видання нагадує, що у 2021 році Рютте засудив нове законодавство проти ЛГБТ, представлене прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявивши, що країна "більше не має права бути в Європейському Союзі".

"Довгострокова мета - поставити Угорщину на коліна в цьому питанні", - сказав Рютте тоді.