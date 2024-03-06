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Угорщина виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів Рютте на посаду голови НАТО, - Politico

6 березня, 2024 середа
02:04
Світ Петер Сіярто

Міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що Угорщина виступає проти того, щоб прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став головою НАТО

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що третина з усіх членів Альянсу досі не визначилися щодо підтримки Рютте, якого підтримують США як наступника Генерального секретаря Єнса Столтенберга, що йде у відставку.

Рютте є давнім критиком нинішнього уряду в Будапешті, пише Politico.

"Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна", – сказав Сійярто.

Видання нагадує, що у 2021 році Рютте засудив нове законодавство проти ЛГБТ, представлене прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявивши, що країна "більше не має права бути в Європейському Союзі".

"Довгострокова мета - поставити Угорщину на коліна в цьому питанні", - сказав Рютте тоді.

  • 16 грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що європейським країнам слід забезпечити кращу обороноздатність, адже до кінця десятиліття можуть з'явитися нові військові загрози.
  • 19 січня у НАТО закликали цивільних мешканців Заходу готуватися до війни з РФ.
  • 24 січня начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс заявив, що в разі війни з Росією громадяни мають бути готовими служити в армії.
  • 5 лютого міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що ситуація у світі досить напружена, країна припускає ймовірність нападу Росії на країни НАТО, зокрема на Польщу.
  • Президент США Джо Байден підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО.
Теги:
Україна
політика
Нідерланди
Угорщина
НАТО
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