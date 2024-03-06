Угорщина виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів Рютте на посаду голови НАТО, - Politico
Міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що Угорщина виступає проти того, щоб прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став головою НАТО
Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що третина з усіх членів Альянсу досі не визначилися щодо підтримки Рютте, якого підтримують США як наступника Генерального секретаря Єнса Столтенберга, що йде у відставку.
Рютте є давнім критиком нинішнього уряду в Будапешті, пише Politico.
"Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна", – сказав Сійярто.
Видання нагадує, що у 2021 році Рютте засудив нове законодавство проти ЛГБТ, представлене прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявивши, що країна "більше не має права бути в Європейському Союзі".
"Довгострокова мета - поставити Угорщину на коліна в цьому питанні", - сказав Рютте тоді.
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