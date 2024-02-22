Байден підтримує кандидатуру прем'єра Нідерландів Рютте на посаду генсека НАТО, - Politico

Про це пише Politico із посиланням на офіційного представника США.

Підтримка Байдена, ймовірно, змусить більше союзників підтримати кандидатуру Рютте після кількох місяців боротьби за цю посаду між ним і кількома іншими європейськими лідерами.

Раніше Politico повідомило, що дві третини країн НАТО підтримують кандидатуру Рютте на пост глави військового альянсу.

Зазначається, що термін повноважень нинішнього голови НАТО Єнса Столтенберга, який керує військово-політичним блоком з 2014 року, закінчується в жовтні 2024 року.

"Шлях Рютте до посади генерального секретаря ставить його на курс зіткнення з Росією, оскільки альянс готовий протистояти агресії Володимира Путіна через два роки після повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.