МЗС Польщі: ракети Taurus значно вплинули б на здатність України захищатися, а росіян змусили б відійти далі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що постачання німецьких далекобійних ракет Taurus матиме значний вплив на здатність України захистити себе у війні з Росією
Про це пише BR24.
Польський міністр підтримав Україну в її прагненні отримати Taurus і звинуватив Німеччину в нерішучості щодо постачання нових систем озброєння в зону бойових дій.
"Постачання ракет Taurus з дальністю дії 500 кілометрів матиме значний вплив на здатність України захистити себе", - наголосив Сікорський.
Він також зазначив, що завдяки крилатим ракетам інших країн українці вже переконали росіян перемістити свої бази матеріально-технічного постачання, такі як склади боєприпасів, далеко за лінію фронту.
На думку Сікорського, німецькі ракети змусять окупантів "відійти ще далі".
- Нещодавно ЗМІ повідомляли, що ключова причина, через яку канцлер Німеччини Олаф Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, може бути пов’язана з унікальною секретною системою наведення.
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