МЗС Польщі: ракети Taurus значно вплинули б на здатність України захищатися, а росіян змусили б відійти далі

Про це пише BR24.

Польський міністр підтримав Україну в її прагненні отримати Taurus і звинуватив Німеччину в нерішучості щодо постачання нових систем озброєння в зону бойових дій.

"Постачання ракет Taurus з дальністю дії 500 кілометрів матиме значний вплив на здатність України захистити себе", - наголосив Сікорський.

Він також зазначив, що завдяки крилатим ракетам інших країн українці вже переконали росіян перемістити свої бази матеріально-технічного постачання, такі як склади боєприпасів, далеко за лінію фронту.

На думку Сікорського, німецькі ракети змусять окупантів "відійти ще далі".