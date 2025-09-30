На авіабазі в Німеччині невідомі обстріляли літак бундесверу піротехнікою, - Spiegel
У пʼятницю 26 вересня на німецькій авіабазі Целле невідомі почали стріляти піротехнікою по транспортному літаку C-130 після того, як він злетів
Про це пише Spiegel із посиланням на джерела.
За інформацією видання, інцидент стався близько 12 дня за місцевим часом. Літак не був пошкоджений, а пілоти поінформували про обстріл диспетчерську вежу.
Після цього бундесвер і поліція розпочали розслідування. За словами співрозмовників Spiegel у ЗС ФРН, обстріли військових літаків трапляються рідко, однак інколи пілотів засліплюють лазерними указками.
"Очевидно, збита піротехніка була "новорічною ракетою"– йшлося про спалах світла та подальший вибух. Оскільки інцидент стався опівдні, цілеспрямованих дій не можна виключати", – йдеться в матеріалі.
Військовослужбовці поліцейської служби та поліція після інциденту обшукали територію навколо авіабази Целле – наразі нічого не виявлено.
Німецькі правоохоронці також зауважили: загрози для літака бундесверу не було, адже ракета злетіла приблизно за 500 метрів від повітряного судна.
Читайте також: Російські винищувачі та "невідомі" дрони в ЄС: чи готова Європа до протистояння у гібридній війні
- Уночі проти пʼятниці, 26 вересня, Данія знову закривала аеропорт Ольборґ через повідомлення про підозрілі обʼєкти. Вранці 26 вересня були скасовані два рейси.
