На авіабазі в Німеччині невідомі обстріляли літак бундесверу піротехнікою, - Spiegel

Про це пише Spiegel із посиланням на джерела.

За інформацією видання, інцидент стався близько 12 дня за місцевим часом. Літак не був пошкоджений, а пілоти поінформували про обстріл диспетчерську вежу.

Після цього бундесвер і поліція розпочали розслідування. За словами співрозмовників Spiegel у ЗС ФРН, обстріли військових літаків трапляються рідко, однак інколи пілотів засліплюють лазерними указками.

"Очевидно, збита піротехніка була "новорічною ракетою"– йшлося про спалах світла та подальший вибух. Оскільки інцидент стався опівдні, цілеспрямованих дій не можна виключати", – йдеться в матеріалі.

Військовослужбовці поліцейської служби та поліція після інциденту обшукали територію навколо авіабази Целле – наразі нічого не виявлено.

Німецькі правоохоронці також зауважили: загрози для літака бундесверу не було, адже ракета злетіла приблизно за 500 метрів від повітряного судна.

