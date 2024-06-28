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На дебатах у США говорили про війну в Україні: Трамп заявив, що умови Путіна неприйнятні

28 червня, 2024 п'ятниця
05:47
Світ Дебати Трампа і Байдена

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп проводять сьогодні, 27 червня, перші дебати. Зокрема говорили й про Україну

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами Дональда Трампа, умови російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні - "неприйнятні".

Водночас республіканець скаржиться, що США занадто багато грошей витрачають для підтримки України. Трамп заявив, що "кожного разу, як Володимир Зеленський приїжджає в США, то щоразу $60 млрд везе з собою у кишені".

"Якби у нас був справжній президент, то Путін би ніколи не напав на Україну... Я б зробив так, щоб Зеленський і Путін порозумілись. Я цю війну закінчу, ще до того, як мене оберуть, як я вступлю на посаду", - заявив Трамп.

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

У відповідь Джо Байден нагадав, що Путін - це злочинець, який не збирається зупинятись на Україні.

"Якщо подивитись, що Трамп робив для України. Цей чоловік сказав Путіну: "робіть, що хочете і як хочете"... Всі гроші, які ми передаємо Україні, - це та зброя, яку ми виробляємо тут. Ми використовуємо ці гроші, а Україна отримує лише зброю", - додав президент США.

Джо Байден

Фото: Getty Images

Натомість Трамп заявив, що Байден "завів США у погану позицію", а Україна "не виграє війну" і втратила людей "через рішення Байдена".

"Хочу сказати, що Росія забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він (прим. - Путін) захопить Україну. Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена", - заявив Дональд Трамп.

  • Телеканал "Еспресо" демонструє дебати наживо - це пряма трансляція Голосу Америки, з перекладом українською мовою. На сайті також доступна текстова трансляція.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
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