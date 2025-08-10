На Гаїті оголосили надзвичайний стан через сплеск бандитського насильства

Про це пише Associated Press.

Згідно з заявою уряду, ці заходи будуть поширюватися на західні, артибонітські та центральні департаменти Гаїті.

За даними Управління ООН з прав людини, з жовтня 2024 року до кінця червня 2025 року в цих районах загинули понад тисячу людей, понад 200 дістали поранення, ще 620 були викрадені. Через насильство свої домівки залишили понад 239 тисяч мешканців.

Метою запровадження надзвичайного стану є "продовження боротьби з нестабільністю та реагування на сільськогосподарську та продовольчу кризу".

Днем раніше 8 серпня уряд призначив нового тимчасового керівника Національної поліції — Андре Жонаса Володимира Парайсона. Він змінив Норміля Рамо, якого критикували за бездіяльність у боротьбі з угрупованнями, що контролюють до 90% столиці Порт-о-Пренса. Парайсон раніше очолював службу безпеки Національного палацу та працював у поліції під час убивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році.