На Гаїті оголосили надзвичайний стан через сплеск бандитського насильства
У суботу, 9 серпня, уряд Гаїті оголосив про введення тримісячного надзвичайного стану в центральному регіоні країни у зв'язку зі спалахом насильства з боку банд
Про це пише Associated Press.
Згідно з заявою уряду, ці заходи будуть поширюватися на західні, артибонітські та центральні департаменти Гаїті.
За даними Управління ООН з прав людини, з жовтня 2024 року до кінця червня 2025 року в цих районах загинули понад тисячу людей, понад 200 дістали поранення, ще 620 були викрадені. Через насильство свої домівки залишили понад 239 тисяч мешканців.
Метою запровадження надзвичайного стану є "продовження боротьби з нестабільністю та реагування на сільськогосподарську та продовольчу кризу".
Днем раніше 8 серпня уряд призначив нового тимчасового керівника Національної поліції — Андре Жонаса Володимира Парайсона. Він змінив Норміля Рамо, якого критикували за бездіяльність у боротьбі з угрупованнями, що контролюють до 90% столиці Порт-о-Пренса. Парайсон раніше очолював службу безпеки Національного палацу та працював у поліції під час убивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році.
- У грудні минулого року у столиці Гаїті, Порт-о-Пренсі, члени банди жорстоко вбили щонайменше 110 людей, переважно похилого віку, через звинувачення у чаклунстві.
