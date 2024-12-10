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На Гаїті банди вбили 110 людей через звинувачення у чаклунстві

Марія Науменко
10 грудня, 2024 вiвторок
10:25
Світ Гаїті

У столиці Гаїті, Порт-о-Пренсі, члени банди жорстоко вбили щонайменше 110 людей, переважно похилого віку, через звинувачення у чаклунстві

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Про це повідомляє BBC.

За інформацією Національної мережі захисту прав людини (RNDDH), ватажок місцевої банди обрав їх своєю мішенню після того, як його син захворів і згодом помер.

Згідно з повідомленнями, ватажок банди проконсультувався зі священиком вуду, який звинуватив місцевих літніх людей, які нібито практикують чаклунство, у причетності до хвороби хлопчика.

Вбивства сталися в районі Сіте-Солей, де банда захопила десятки літніх мешканців, а потім вбила їх в особливо жорстокий спосіб: застреливши або зарізавши ножами та мачете.

Лідером банди, відповідальної за ці злочини, є Монель Фелікс, відомий як Мікано, який контролює стратегічний район Жеремі. 

Організація Об'єднаних Націй заявила, що кількість людей, вбитих на Гаїті цього року в результаті бандитських нападів, сягнула "приголомшливої цифри в 5 тисяч.

Керівник Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк повідомив, що кількість людей, вбитих лише за минулі вихідні "в результаті насильства, організованого лідером потужної банди", склала 184 людини.

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

11 березня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.

18 березня банди здійснили напад на два елітні райони столиці Гаїті, в результаті якого загинуло щонайменше 12 людей.

30 березня один з найвпливовіших лідерів гаїтянських банд Джиммі Шерізьє, також відомий як Барбекю, заявив, що розгляне можливість скласти зброю, якщо озброєним групам буде дозволено брати участь у переговорах про створення нового уряду.

13 квітня після кількох тижнів невизначеності було створено перехідну раду, відповідальну за обрання нового керівництва країни.

22 квітня банди на Гаїті вчинили нові напади на окремі райони Порт-о-Пренса напередодні створення перехідної ради, яка має сформувати новий уряд.

Новообраного прем'єр-міністра Гаїті Гаррі Коніля, який був госпіталізований ввечері суботи, 8 червня, в столиці Порт-о-Пренс всього через кілька днів після прибуття в країну, виписали з лікарні.

11 листопада прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль був звільнений перехідною радою країни (ТPC) менш ніж через шість місяців після свого призначення. 

Теги:
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