На парламентських виборах у Норвегії перемогла керівна Лейбористська партія

Про це повідомив портал NRK за підсумком результатів голосування.

Згідно з попередніми підрахунками, лейбористи здобули 89 мандатів проти 80 у правих сил, тоді як для більшості необхідно мінімум 85. За даними порталу, після підрахунку 99% голосів результат підтвердився.

"Тепер продовжує правити уряд Робітничої партії", – заявив Йонас Гар Стере в ніч на вівторок. Під час виступу на виборчому вечорі він додав: "Ми це зробили!" та подякував родині за підтримку.

Лейбористи на чолі з прем’єр-міністром Стере вийшли найбільшою партією, тоді як Партія прогресу, за прогнозами, подвоїла свій результат порівняно з попередніми виборами. Консервативна партія показала найгірший результат за останні 20 років.

Лідерка Консервативної партії Ерна Солберг визнала поразку та заявила: "Ми вже можемо сказати, що Консервативна партія розпочинає новий термін у Стерингу як опозиційна сила".

Загалом у достроковому голосуванні взяли участь рекордні 1,9 млн виборців.