На півдні Туреччини мотоцикліст збив на смерть громадянку України

Про це повідомляє Alanya Haber.

Зазначається, що у результаті збиття мотоциклістом жінка загинула на місці події. Водночас водія з важкими травмами доставили до лікарні.

За даними видання, інцидент стався в темну пору доби. Лікарі, що прибули на місце події, констатували смерть громадянки України.

Розслідування аварії триває.