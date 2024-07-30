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На півдні Туреччини мотоцикліст збив на смерть громадянку України

Світлана Кравченко
30 липня, 2024 вiвторок
10:34
Світ мотоцикл

У місті Аланія, що на півдні Туреччини, 29 липня сталася ДТП за участю мотоцикліста, у результаті чого загинула 63-річна громадянка України

Зміст

Про це повідомляє Alanya Haber.

Зазначається, що у результаті збиття мотоциклістом жінка загинула на місці події. Водночас водія з важкими травмами доставили до лікарні.

За даними видання, інцидент стався в темну пору доби. Лікарі, що прибули на місце події, констатували смерть громадянки України. 

Розслідування аварії триває.

  • 28 липня водій Mercedes не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом. Через це постраждали три людини.
Теги:
Україна
Новини ДТП
транспорт
Туреччина
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