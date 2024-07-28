Напідпитку вилетів на зустрічну смугу: на Одещині сталася ДТП за участі Mercedes і мотоцикла
У неділю, 28 липня, водій Mercedes не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом. Через це постраждали три людини
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Зазначається, що 26-річний водій Mercedes, рухаючись в межах населеного пункту Немирівське, не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом "Дніпро" з боковим причепом, яким керував 50-річний чоловік.
Правоохоронці повідомляють, що унаслідок ДТП керманич мотоцикла отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки на рівні середньої треті гомілки. Натомість водій автомобіля отримав забій та струс головного мозку, а 29-річний пасажир легковика - перелом стегна, забій та струс головного мозку.
"Перевірка водія іномарки на стан сп'яніння показала 1,22 проміле алкоголю в організмі, що у шість разів перевищує допустиму норму. У керманича двоколісника в лікарні відібрали біологічні зразки для встановлення стану сп'яніння", - йдеться у повідомленні.
- Увечері 21 липня в Білогородській громаді Київської області водійка не впоралась із керуванням та врізалась у зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП жінка загинула на місці, її 6-річний син перебуває у лікарні.
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