Напідпитку вилетів на зустрічну смугу: на Одещині сталася ДТП за участі Mercedes і мотоцикла

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Зазначається, що 26-річний водій Mercedes, рухаючись в межах населеного пункту Немирівське, не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом "Дніпро" з боковим причепом, яким керував 50-річний чоловік.

Правоохоронці повідомляють, що унаслідок ДТП керманич мотоцикла отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки на рівні середньої треті гомілки. Натомість водій автомобіля отримав забій та струс головного мозку, а 29-річний пасажир легковика - перелом стегна, забій та струс головного мозку.

"Перевірка водія іномарки на стан сп'яніння показала 1,22 проміле алкоголю в організмі, що у шість разів перевищує допустиму норму. У керманича двоколісника в лікарні відібрали біологічні зразки для встановлення стану сп'яніння", - йдеться у повідомленні.