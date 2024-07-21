На Київщині водійка влетіла в зупинку громадського транспорту: жінка загинула, постраждав її 6-річний син
Увечері 21 липня в Білогородській громаді Київської області водійка не впоралась із керуванням та врізалася у зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП жінка загинула на місці, її 6-річний син перебуває у лікарні
Про це повідомляє поліція Київської області.
Зазначається, що о 17:56 до Бучанського управління поліції надійшло повідомлення про скоєння наїзду на зупинку в селі Шевченкове.
Правоохоронці встановили, що 34-річна водійка Volkswagen Tiguan, рухаючись зі сторони села Білогородка в напрямку автодороги Київ - Чоп, не впоралась із керуванням та здійснила наїзд на бетонні блоки та зупинку громадського транспорту.
У поліції наголосили, що в момент ДТП на зупинці не було людей.
"Внаслідок аварії водійка загинула на місці події до приїзду карети швидкої допомоги. Пасажир авто - 6-річний хлопець, син кермувальниці, в супроводі батька та медиків був доставлений до лікарні", - йдеться у повідомленні.
- Увечері 12 липня у смт Комишуваха Запорізької області невідомий збив насмерть військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги. Водій покинув місце події.
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