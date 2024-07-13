У Запорізькій області невідомий збив насмерть військовослужбовця на узбіччі та втік
Увечері 12 липня у смт Комишуваха Запорізької області невідомий збив насмерть військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги. Водій покинув місце події
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Зазначається, що подія сталася 12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького. Тоді невідомий водій автомобіля Toyota Hilux скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги в попутному напрямку руху.
"Водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від отриманих травм пішохід помер на місці", - повідомляють в поліції.
Наразі правоохоронці розшукують автомобіль, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.
- У березні на Рівненщині військовий скоїв наїзд на 42-річного чоловіка, який переходив дорогу на переході. Потерпілий загинув на місці події.
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