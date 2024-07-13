У Запорізькій області невідомий збив насмерть військовослужбовця на узбіччі та втік

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Зазначається, що подія сталася 12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького. Тоді невідомий водій автомобіля Toyota Hilux скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги в попутному напрямку руху.

"Водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від отриманих травм пішохід помер на місці", - повідомляють в поліції.

Наразі правоохоронці розшукують автомобіль, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.