На президентських виборах у Мексиці вперше перемогла жінка: хто очолить країну

Про це повідомляє CNN.

Шейнбаум набрала близько 60% голосів на найбільших виборах в історії Мексики, що стало історичним досягненням у переважно католицькій країні, відомій своєю патріархальною культурою.

Новообрана 61-річна президентка збирається замінити на посаді Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який йде у відставку. Обрадор є давнім союзником Шейнбаум, чиї програми соціального забезпечення вирвали багатьох мексиканців із бідності, зробивши їхню ліву партію Морена фаворитом в опитуваннях.

"Нашим обов’язком є ​​і завжди буде піклуватися про кожного мексиканця без різниці. Хоч багато мексиканців не повністю згодні з нашим планом, нам доведеться йти в мирі та злагоді, щоб продовжувати будувати справедливу та процвітаючу Мексику", — сказала Шейнбаум у своїй промові.

Зеленський привітав Шейнбаум з перемогою

"Вітаю Клаудію Шейнбаум з переконливою перемогою на президентських виборах у Мексиці. Бажаю новообраній президентці успіхів на посаді та висловлюю найкращі успіхи Мексиці щодо подальшого зростання добробуту, безпеки й економічних можливостей для кожної сім’ї та в усій країні, а також щодо зміцнення її глобального лідерства", - написав він у Х.

Президент України висловив сподівання щодо плідної співпраці та подальшого зміцнення українсько-мексиканських відносин.

"Ми впевнені, що Мексика може змінити значущу роль у глобальних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого світу в Україні, а також на відновлення повної сили Статуту ООН у всьому світі", - наголосив він.

Хто така Клаудія Шейнбаум

Після того, як її дідусь і бабуся по материнській лінії емігрували з Європи, щоб уникнути Голокосту, адже були євреями, Шейнбаум народилася в Мехіко в 1962 році.

Навчаючись на бакалавраті в Національному автономному університеті Мексики (UNAM), вона занурилася в студентську політику, протестуючи проти приватизації державної освіти. Після закінчення школи вона вивчала енергетику в Каліфорнійському університеті в Берклі, де вільно володіла англійською мовою та здобула ступінь магістра, а потім повернулася до UNAM для навчання в докторантурі.

Шейнбаум прийшла в політику у 2000 році, коли Обрадор, який тоді був головою уряду міста, призначив її міністром охорони навколишнього середовища Мехіко.

Залишивши цю посаду в 2006 році, Шейнбаум присвятила себе вивченню енергії, приєднавшись до Міжнародної групи експертів зі зміни клімату (IPCC) і ставши частиною команди, яка отримала Нобелівську премію миру в 2007 році.

У 2015 році вона стала першою жінкою, обраною головою району Тлалпан у Мехіко, пропрацювавши до 2017 року. Наступного року її обрали головою уряду всього міста – знову ж таки, першою жінкою, яка це зробила – лише залишивши цю посаду. у червні 2023 року, щоб почати балотуватися на пост президента.