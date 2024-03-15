На Тайвані заявили про перебування спецназу США на своїй території
На віддалених островах, які належать Тайваню, було підтверджено присутність американського спецназу
Про це заявив міністр оборони Тайваню Чіу Куо-Чен, передає Focus Taiwan.
Він підтвердив, що спецназ США дислокується на віддалених островах Тайваню. Він сказав, що їхня присутність мала бути "можливістю навчання" для збройних сил Тайваню.
Міністр оборони сказав це після того, як журналісти попросили його прокоментувати нещодавні повідомлення ЗМІ про те, що спецназ американської армії, широко відомий як "зелені берети", тренує тайванські війська на віддалених островах.
Чіу сказав, що присутність США має допомогти ЗС Тайваню виявити будь-які слабкі місця чи сліпі місця.. Ці розгортання, згідно зі звітом, було здійснено відповідно до закону США про дозвіл на національну оборону від 2023 року.
- Китайська Народна Республіка 25 лютого провела патрулювання у водах поблизу Кіньменю. Ці острови входять до Тайваню. У міністерстві оборони Тайваню заявили, що у води поблизу прикордонних островів Кінмень заходили п'ять кораблів китайської берегової охорони.
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