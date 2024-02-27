У Тайвані заявили, що у їхні води заходили 5 кораблів Китаю

Про це інформує Reuters, посилаючись на слова голови тайванської ради з питань океану, яка керує береговою охороною, Куан Бі-Лінг.

За її словами, китайські кораблі залишили води після попередження берегової охорони Тайваню.

"Це має велике політичне значення, оскільки є формою декларації суверенітету", - сказала вона.

Китай наразі не коментував ситуацію, проте у китайському міністерстві у справах Тайваню заявили, що нададуть коментарі на регулярному брифінгу, який відбудеться у середу. Раніше там заявили, що не визнають жодних заборонених або обмежених вод для китайських рибальських суден навколо острову Кінмень, на якому розміщений військовий гарнізон Тайваню.

Китайська Народна Республіка 25 лютого провела патрулювання у водах поблизу Кіньменю. Ці острови входять до Тайваню.



