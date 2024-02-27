У Тайвані заявили, що у їхні води заходили 5 кораблів Китаю
У міністерстві оборони Тайваню заявили, що у води поблизу прикордонних островів Кінмень заходили п'ять кораблів китайської берегової охорони
Про це інформує Reuters, посилаючись на слова голови тайванської ради з питань океану, яка керує береговою охороною, Куан Бі-Лінг.
За її словами, китайські кораблі залишили води після попередження берегової охорони Тайваню.
"Це має велике політичне значення, оскільки є формою декларації суверенітету", - сказала вона.
Китай наразі не коментував ситуацію, проте у китайському міністерстві у справах Тайваню заявили, що нададуть коментарі на регулярному брифінгу, який відбудеться у середу. Раніше там заявили, що не визнають жодних заборонених або обмежених вод для китайських рибальських суден навколо острову Кінмень, на якому розміщений військовий гарнізон Тайваню.
- Китайська Народна Республіка 25 лютого провела патрулювання у водах поблизу Кіньменю. Ці острови входять до Тайваню.
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