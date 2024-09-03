На тлі заявки Туреччини на вступ у БРІКС у Китаї заявили, що готові підтримувати більше "партнерів-однодумців"

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Укрінформ.

"Китай готовий разом з іншими країнами - членами БРІКС продовжувати розвивати дух відкритості, інклюзивності та взаємовигідного співробітництва і ми також готові підтримувати ще більше партнерів-однодумців у тому, щоб вони брали участь у співпраці БРІКС", - зазначила вона.

Речниця підкреслила, що БРІКС - важлива платформа для співпраці між країнами з ринком, що формується, та державами, які розвиваються.

У матеріалі йдеться, що Мао не назвала Туреччину в контексті заяви, найімовірніше, "через відсутність офіційної заяви турецького уряду з цього приводу й небажання коментувати припущення ЗМІ, проте з її відповіді можна дійти висновку, що Пекін готовий підтримати Анкару, якщо та звернеться з проханням про членство в БРІКС".

2 вересня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Туреччина офіційно подала заявку на вступ до міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.

Що відомо про БРІКС

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

Зазначимо, Південна Африка, найменший член з погляду економічного впливу та чисельності населення, була першою країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.