Туреччина подала офіційну заявку на вступ до БРІКС, - Bloomberg
Туреччина офіційно подала заявку на вступ до міждержавного об'єднання під назвою БРІКС
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, Туреччина "прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзників", тому подала заявку на вступ у БРІКС.
Також зазначено, що блок планує обговорити розширення обʼєднання на своєму саміті, яке відбудеться в жовтні у РФ.
"Новий дипломатичний поштовх країни відображає її прагнення розвивати зв'язки з усіма сторонами в багатополярному світі, при цьому виконуючи свої зобов'язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору", - йдеться у матеріалі.
Джерела Bloomberg додають, Туреччина подала заявку до БРІКС кілька місяців тому на тлі розчарування щодо "відсутності прогресу в її десятирічній заявці на вступ до Європейського Союзу".
"Туреччина може стати сильною, процвітаючою, престижною та ефективною країною, якщо вона одночасно покращить свої відносини зі Сходом і Заходом. Будь-який інший метод, крім цього, не принесе користі Туреччині, але зашкодить їй", - раніше висловився президент Реджеп Ердоган у Стамбулі.
- 24 серпня 2023 року на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі лідери організації запросили 6 країн стати новими членами об'єднання. Запрошення отримали Аргентина, Єгипет, Іран, Ефіопія, Саудівська Аравія та ОАЕ.
- 29 грудня новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно поінформувавлідерів Бразилії, Китаю, Росії, ПАР та Індії щодо відмови країни вступати до блоку БРІКС.
- 2 січня до організації приєдналися ще п'ять країн.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
Зазначимо, Південна Африка, найменший член з точки зору економічного впливу та чисельності населення, була першoю країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.
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