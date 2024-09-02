Туреччина подала офіційну заявку на вступ до БРІКС, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Туреччина "прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзників", тому подала заявку на вступ у БРІКС.

Також зазначено, що блок планує обговорити розширення обʼєднання на своєму саміті, яке відбудеться в жовтні у РФ.

"Новий дипломатичний поштовх країни відображає її прагнення розвивати зв'язки з усіма сторонами в багатополярному світі, при цьому виконуючи свої зобов'язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору", - йдеться у матеріалі.

Джерела Bloomberg додають, Туреччина подала заявку до БРІКС кілька місяців тому на тлі розчарування щодо "відсутності прогресу в її десятирічній заявці на вступ до Європейського Союзу".

"Туреччина може стати сильною, процвітаючою, престижною та ефективною країною, якщо вона одночасно покращить свої відносини зі Сходом і Заходом. Будь-який інший метод, крім цього, не принесе користі Туреччині, але зашкодить їй", - раніше висловився президент Реджеп Ердоган у Стамбулі.

24 серпня 2023 року на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі лідери організації запросили 6 країн стати новими членами об'єднання. Запрошення отримали Аргентина, Єгипет, Іран, Ефіопія, Саудівська Аравія та ОАЕ.

29 грудня новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно поінформувавлідерів Бразилії, Китаю, Росії, ПАР та Індії щодо відмови країни вступати до блоку БРІКС.

2 січня до організації приєдналися ще п'ять країн.

Що відомо про БРІКС

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

Зазначимо, Південна Африка, найменший член з точки зору економічного впливу та чисельності населення, була першoю країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.