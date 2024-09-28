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Головна Світ На залізничному мосту в Самарській області РФ пролунав вибух, - росЗМІ

На залізничному мосту в Самарській області РФ пролунав вибух, - росЗМІ

Юлія Лаврук
28 вересня, 2024 субота
19:00
Світ

У суботу, 28 вересня, на залізничному мосту в районі російського міста Кінель було чутно вибух. Наразі рух мостом тимчасово обмежили

Зміст

Про це пише пропагандистське видання РІА Новини.

"Рух вантажних поїздів тимчасово зупинено в Самарській області через незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. На рух пасажирських поїздів і електричок НС не впливає", - повідомили в Куйбишевській залізниці.

У виданні додали, що міська влада повідомила про "сильний хлопок" на залізничному мосту в районі міста Кінель, внаслідок чого "пошкоджено острівці безпеки, але самі колії не зачеплені".

Раніше Telegram-канал Baza писав, що близько 13:30 на залізничному мосту в районі міста Кінель вибухнув невідомий пристрій. Там зазначили, що внаслідок вибуху пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно.

  • У місті Коломна Московської області ліквідували керівника 924-го державного центру безпілотної авіації МО РФ полковника Олексія Коломєйцева.
Теги:
Росія
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