На залізничному мосту в Самарській області РФ пролунав вибух, - росЗМІ

Про це пише пропагандистське видання РІА Новини.

"Рух вантажних поїздів тимчасово зупинено в Самарській області через незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. На рух пасажирських поїздів і електричок НС не впливає", - повідомили в Куйбишевській залізниці.

У виданні додали, що міська влада повідомила про "сильний хлопок" на залізничному мосту в районі міста Кінель, внаслідок чого "пошкоджено острівці безпеки, але самі колії не зачеплені".

Раніше Telegram-канал Baza писав, що близько 13:30 на залізничному мосту в районі міста Кінель вибухнув невідомий пристрій. Там зазначили, що внаслідок вибуху пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно.