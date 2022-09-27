Таку думку вона висловила в етері телеканалу “Еспресо”

"Я навіть вже не знаю, які санкції можна ввести проти Російської Федерації. Ми знаємо, що буде 8-й пакет санкцій проти Росії за проведення псевдореферендумів та ядерний шантаж. Проте, мені здається, що світ вже підійшов до межі використання своїх санкційних інструментів проти Росії. Тому, можливо, наступне покарання для путінського режиму буде не санкційне", - пояснила Загребельська.

Юристка вважає, що проти РФ можуть розпочати розслідування за воєнні злочини в міжнародних організаціях.

"І це не тому, що Захід не хоче впроваджувати додаткові санкції проти РФ, а через те, що доступних санкцій вже не залишиться. Я думаю, що у 8-й пакет санкцій зберуть вже всі залишки, які тільки можна. Можливо наступним покаранням для РФ стане розслідування їхніх злочинів, яке не буде проводитись прокуратурами окремих країн", - додала вона.

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