Над Балтійським морем за два дні зафіксували проліт 6 російських літаків

Про це пише Delfi з посиланням на заяву військово-повітряних сил Латвії.

Зазначається, що виявлені російські літаки не надали планів польоту і не ввімкнули передавачі.

Розміщені в Латвії винищувачі НАТО Eurofighter здійснили виліт. Порушників було попереджено і супроводжено.