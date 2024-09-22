Над Балтійським морем за два дні зафіксували проліт 6 російських літаків
У п'ятницю і суботу, 20 і 21 вересня, над регіоном Балтійського моря ідентифікували шість російських літаків
Про це пише Delfi з посиланням на заяву військово-повітряних сил Латвії.
Зазначається, що виявлені російські літаки не надали планів польоту і не ввімкнули передавачі.
Розміщені в Латвії винищувачі НАТО Eurofighter здійснили виліт. Порушників було попереджено і супроводжено.
- Нагадаємо, 7 вересня у Резекненському районі, що в східній частині Латвійської Республіки, виявили уламки російського безпілотника.
- Офіційна представниця НАТО Фара Дахлалла заявила, що в Альянсі не мають інформації про те, що падіння російського дрона на території Латвії було навмисним. Проте подібні дії там назвали небезпечними.
- Після цього міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в зв’язку з порушенням повітряного простору країни.
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