Латвія викликала тимчасового повіреного у справах Росії через порушення "шахедом" повітряного простору

Про це повідомляє МЗС Латвії.

"Тимчасово уповноваженому реєстратору Росії було запропоновано надати вичерпне пояснення інциденту, під час якого безпілотний літальний апарат незаконно порушив повітряний простір Латвії та був оснащений вибухівкою", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі представник Росії запевнив, що проінформує МЗС Росії про цю ситуацію.

Зазначається, що водночас Латвія висловила "категоричний протест" главі посольства РФ.