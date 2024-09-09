Латвія викликала тимчасового повіреного у справах Росії через порушення "шахедом" повітряного простору
Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з порушенням повітряного простору країни
Про це повідомляє МЗС Латвії.
"Тимчасово уповноваженому реєстратору Росії було запропоновано надати вичерпне пояснення інциденту, під час якого безпілотний літальний апарат незаконно порушив повітряний простір Латвії та був оснащений вибухівкою", - йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі представник Росії запевнив, що проінформує МЗС Росії про цю ситуацію.
Зазначається, що водночас Латвія висловила "категоричний протест" главі посольства РФ.
- Нагадаємо, 7 вересня у Резекненському районі, що в східній частині Латвійської Республіки, виявили уламки російського безпілотника.
- Офіційна представниця НАТО Фара Дахлалла заявила, що в Альянсі не мають інформації про те, що падіння російського дрона на території Латвії було навмисним. Проте подібні дії там називають небезпечними.
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