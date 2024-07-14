"Насильству немає виправдань": Зеленський прокоментував замах на Трампа
Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину у Пенсильванії 13 липня, де було поранено кандидата у президенти США та колишнього очільника держави Дональда Трампа
Про це він написав у соцмережі Х.
"З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати", - йдеться у дописі українського президента.
Зеленський додав, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці, та побажав йому швидкого одужання.
Також він висловив співчуття близьким жертви цього нападу - учасникам мітингу.
"Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", - підкреслив Зеленський.
- У суботу, 13 липня, у штаті Пенсільванія, під час мітингу на ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі. Детальніше про інцидент читайте за посиланням.
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