"Насильству немає виправдань": Зеленський прокоментував замах на Трампа

Про це він написав у соцмережі Х.

"З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати", - йдеться у дописі українського президента.

Зеленський додав, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці, та побажав йому швидкого одужання.

Також він висловив співчуття близьким жертви цього нападу - учасникам мітингу.

"Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", - підкреслив Зеленський.