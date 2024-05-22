НАТО знадобиться до двох років, щоб досягти бажаного потенціалу в озброєнні України, - міністр оборони Швеції
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країнам НАТО потрібний термін до двох років, щоб досягти бажаного потенціалу щодо постачання України великою кількістю зброї
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.
Йонсон закликав західних союзників подвоїти обсяг закупівель, адже за його словами, "Росія стала на ноги швидше за євроатлантичну спільноту".
"Я очікую, що ми надолужимо втрачене, але думаю, що мине рік чи два, перш ніж ми побачимо повний ефект", - сказав Йонсон.
Водночас шведський міністр заявив, що метою є досягти перемоги України у війні з Росією.
"Зараз у нас значно більше грошей, але у нас менше часу, тому що ми дуже стурбовані тим, що Росія відновиться і стане військовою загрозою для всього Альянсу. У цьому ключі забезпечення України є невідкладним завданням, а Швеція має додаткове значення через оборонну промисловість, яка перевершує її вагу", - підкреслив міністр оборони.
Зазначається, що Швеція вже подвоїла військові витрати з 2020 року та планує до 2030 року направити на оборону 2,6% валового внутрішнього продукту. У короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо, щоб протистояти супротивникові, який переводить її економіку на військову основу.
- Нещодавно шведський уряд доручив своїм збройним силам виділити €28 млн на підтримку обороноздатності України, €18 млн з яких отримають три коаліції в межах Контактної групи з питань оборони України.
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