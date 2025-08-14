Науседа розповів, за яких умов Литва розгорне свої війська в Україні

Про це пише LRT.

"Ми повинні бути готові розгорнути сили для забезпечення безпеки в Україні, як тільки для цього будуть створені належні умови", - сказав політик.

За словами Науседи, Литва готова зробити свій внесок в об’єднані сили, надавши військовослужбовців та можливості для військового вишколу. Президент підкреслив, що повномасштабна війна Росії проти України значно впливає на безпекову ситуацію в усій Європі, тому будь-які зусилля щодо припинення бойових дій вітаються, але лише на умовах, вигідних Україні та Європі.

Науседа також зазначив, що питання миру не повинно вирішуватися без участі України, тому президент цієї країни Володимир Зеленський повинен брати участь у майбутніх зустрічах.

Голова держави наголосив, що неможливо вимагати від України здачі її територій — такі вимоги не можуть бути попередньою умовою для досягнення припинення вогню.

"Всеосяжне припинення вогню без попередніх умов є найважливішою умовою перед початком будь-яких реальних переговорів", — заявив Науседа.

Нагадаємо, що 9 серпня Трамп повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня. Перед цим він казав, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.