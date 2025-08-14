Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Литва навчатиме дітей керувати дронами для протидії загрозі з боку Росії

Дар'я Тарасова
14 серпня, 2025 четвер
09:45
Світ

Уряд Литви планує навчити 22 тис. людей, включно з дітьми віком від восьми років, збирати та керувати дронами для боротьби з будь-якою майбутньою загрозою з боку Росії

Зміст

Про це пише The Guardian.

Уряд Литви заявив, що в рамках спільної ініціативи міністерств оборони та освіти сподівається навчити понад 22 тис. громадян, зокрема школярів, навичкам поводження з дронами в рамках спроби "розширити підготовку громадянського опору" для боротьби з будь-якою майбутньою загрозою з боку Росії.

Програма буде адаптована для різних вікових груп, а учні третього та четвертого класів віком від восьми до десяти років навчатимуться збирати прості дрони та керувати ними. Учні середньої школи проєктуватимуть та виготовлятимуть деталі для дронів, а також навчатимуться збирати та керувати сучасними дронами.

Як і її сусіди Естонія та Латвія, Литва — країна з населенням 2,8 млн людей, яка межує з російським ексклавом Калінінград та союзником Москви Білоруссю, — перебуває у стані підвищеної бойової готовності з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Литві уряд планує витратити 3,3 млн євро на спеціалізоване обладнання, зокрема FPV-дрони для використання в приміщенні та на вулиці, системи керування та передачі відео, а також мобільний додаток для навчання з БПЛА.

"Ми плануємо, що до 2028 року 15,5 тис. дорослих та 7 тис. дітей отримають навички керування дронами. У вересні ми відкриємо центри керування дронами в Йонаві, Таураге та Кедайняї, а також відкриємо ще шість навчальних центрів з керування дронами в інших регіонах Литви до 2028 року", - зазначила міністерка оборони Довіле Шакалієне.

Навчання проводитиме литовська профспілка стрільців спільно з литовським агентством неформальної освіти, яке навчатиме дітей у початкових та середніх школах.

Томас Годляускас, віцеміністр національної оборони Литви, сказав, що навчання проходитиме у формі позакласних курсів, які поглиблять технічну грамотність дітей.

"Наймолодші учасники займатимуться простим конструюванням та пілотуванням дронів за допомогою ігор та експериментів. Учні середніх шкіл вивчатимуть основи програмування, а також пілотування та конструювання дронів у приміщенні, а учні старших класів проєктуватимуть 3D-деталі дронів та будуватимуть FPV-дрони", – додав він.

  • Відчуття російської загрози в країнах Балтії було підкреслено в середу висилкою російського дипломата з Естонії. Міністерство закордонних справ Естонії 13 серпня оголосило першого секретаря посольства РФ у Таллінні Дмитра Прилєпіна персоною нон ґрата і висилає дипломата з країни.

 

