Через підрив конституційного устрою: Естонія оголосила першого секретаря посольства РФ персоною нон ґрата

Про це повідомляє естонське видання ERR.

У середу, 13 серпня, міністерство закордонних справ Естонії оголосило першого секретаря посольства РФ у Таллінні Дмитра Прилєпіна персоною нон ґрата. Відомство вимагає, щоб російський дипломат залишив країну.

Як повідомили в МЗС Естонії, це рішення було передано тимчасово повіреному у справах РФ разом з офіційною нотою.

За даними МЗС, російський дипломат безпосередньо й активно займався підривом конституційного ладу та правової системи Естонії, розколюванням суспільства, а також сприяв скоєнню злочинів проти держави, зокрема і кілька порушень санкційного режиму.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що постійне втручання посольства РФ у внутрішні справи Естонії має припинитися.

"Висилання - це чіткий сигнал: на території нашої країни не буде місця скоординованим та організованим діям іноземної держави", - наголосив він.

Згідно із заявою МЗС, рішення ухвалене відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, яка дозволяє державі перебування без пояснення причин оголошувати дипломатичних співробітників персонами нон ґрата.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України у лютому 2022 року Естонія переглянула попередні двосторонні відносини з Росією. Генконсульство Естонії у Санкт-Петербурзі та консульське відділення у Пскові були закриті навесні 2022 року. Також було закрито генконсульство Росії в Нарві та канцелярію консульського відділу посольства РФ у Тарту.

З лютого 2023 року посольство Росії в Таллінні очолює тимчасовий повірений у справах Ленар Салімуллін. Естонія також не має свого посла в Москві. Роботою дипмісії керує тимчасовий повірений у справах Марек Юхтегі.