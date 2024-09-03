Найбільша кількість за рік: Філіппіни зафіксували 203 китайських військових кораблі поблизу своїх форпостів за тиждень
Філіппіни заявили, що зафіксували найбільшу за останній рік кількість китайських кораблів у спірних водах Південнокитайського моря протягом 7 днів
Про це повідомляє Bloomberg.
У виданні зауважили, що таким чином Пекін демонструє свою військово-морську міць на тлі поновлення напруженості у відносинах з Манілою.
Так, за даними ВМС Філіппін, протягом останніх семи днів біля дев'яти філіппінських форпостів та інших ключових районів спірної водної артерії було помічено 203 китайських судна, що більше, ніж 163 кораблі, зафіксовані тижнем раніше.
За словами речника ВМС Філіппін контрадмірала Роя Вінсента Трінідада, цей сплеск можна пояснити нещодавньою увагою до мілини Сабіна.
Як зазначили у ВМС Філіппін, серед інших районів зі збільшеною китайською присутністю - острови Паг-Аса і риф Ірокез.
"Збільшення чисельності не виправдовує їхньої незаконної присутності", - наголосив Тринідад.
Натомість Пекін стверджує, що його присутність у Південнокитайському морі, на яке він претендує майже на всій його території, є законною.
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У суботу, 31 серпня, у спірних водах Південнокитайського моря сталося зіткнення кораблів берегової охорони Китаю і Філіппін. Обидві сторони звинуватили одна одну в інциденті.
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