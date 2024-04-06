"Найбільше стихійне лихо за останні 80 років": Токаєв звернувся до жителів Казахстану у зв'язку з повенями у 10 областях

Про це йдеться в заяві на сайті казахського президента.

"Звертаюся до вас у зв'язку з важкою ситуацією з весняними паводками після рясного сніготанення. Відбулася природна катастрофа, якої не було багато років. Можливо, це найбільше лихо за своїми масштабами та наслідками за останні 80 років", - наголосив Токаєв.

За його словами, через повені режим надзвичайної ситуації місцевого масштабу оголошено в десяти регіонах країни. Уряд Казахстану активізував зусилля щодо зменшення наслідків повені, також створено Республіканський штаб на чолі із прем'єр-міністром.

"Усі рятувальні роботи на місцях знаходяться на моєму особистому контролі. На боротьбу зі стихією мобілізовано всі ресурси міністерства з надзвичайних ситуацій, а також сили міністерства внутрішніх справ, національної гвардії, збройних сил та комітету національної безпеки... Ситуація важка, але зневірятися не слід, ми цю ситуацію виправимо. Головне – не допустити людських жертв", - сказав у зверненні Токаєв.

Він запевнив, що громадяни, які постраждали від повені, "не залишаться поза увагою держави", всім нададуть фінансову та іншу необхідну допомогу.

"Ми повинні отримати всі уроки з цих масштабних паводків. Їх чимало, починаючи від недоліків у організаційних заходах запобігання природним катаклізмам, дефіциту кадрів водників і закінчуючи нашим зневажливим ставленням до природи. Уряду та місцевим органам влади слід продовжити ефективну координацію роботи з боротьби з паводками", - наголосив казахський президент.

Він дав наказ міноборони направити додаткові військові з'єднання на боротьбу зі стихією, уряду доручив розбронювати державний матеріальний резерв, допомогти мешканцям та виробити ефективний механізм відшкодування збитків.