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Найбільше зростання за 5 років: у 2024 році Китай збільшить витрати на оборону на 7,2%, - Bloomberg

5 березня, 2024 вiвторок
09:00
Світ Китай

Оборонні витрати Китаю у 2024 році зростуть найбільше за останні п'ять років: вони збільшаться на 7,2%

Про це інформує Bloomberg

Про збільшення витрат свідчить інформація, оприлюднена Міністерством фінансів Китаю. Там вказано, що цьогоріч військові витрати центрального уряду, як очікується, зростуть до 1,67 трлн юанів (231 млрд доларів). Прогнозоване зростання оборонного бюджету означає, що він і надалі становитиме лише близько 1,2% ВВП Китаю, що нижче 2% річного показника, який НАТО встановлює для країн-членів.

Видання зазначає, що впродовж останніх тридцяти років витрати Китаю на армію зростали щонайменше на 6,6% щороку. На думку аналітиків, реальна сума може перевищувати офіційну, оскільки у неї, наприклад, не включено витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

Зазначається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін встановив 2027 рік як крайній термін для того, щоб збройні сили його країни стали "силами світового класу", проте існують сумніви щодо того, чи не завадить корупція досягненню цієї цілі.

  • Раніше у Китаї закликали держави з найбільшими ядерними арсеналами домовитися про угоду "про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної".  

Теги:
Китай
військові
Військові новини
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