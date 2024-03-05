Найбільше зростання за 5 років: у 2024 році Китай збільшить витрати на оборону на 7,2%, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Про збільшення витрат свідчить інформація, оприлюднена Міністерством фінансів Китаю. Там вказано, що цьогоріч військові витрати центрального уряду, як очікується, зростуть до 1,67 трлн юанів (231 млрд доларів). Прогнозоване зростання оборонного бюджету означає, що він і надалі становитиме лише близько 1,2% ВВП Китаю, що нижче 2% річного показника, який НАТО встановлює для країн-членів.

Видання зазначає, що впродовж останніх тридцяти років витрати Китаю на армію зростали щонайменше на 6,6% щороку. На думку аналітиків, реальна сума може перевищувати офіційну, оскільки у неї, наприклад, не включено витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

Зазначається, що лідер Китаю Сі Цзіньпін встановив 2027 рік як крайній термін для того, щоб збройні сили його країни стали "силами світового класу", проте існують сумніви щодо того, чи не завадить корупція досягненню цієї цілі.