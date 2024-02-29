Китай запропонував укласти угоду про незастосування ядерної зброї
У Китаї закликали держави з найбільшими ядерними арсеналами домовитися про угоду "про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної"
Про це повідомляє Reuters.
Генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо в рамках Конференції з роззброєння у Женеві закликав ядерні держави виконати свої "особливі та пріоритетні обов'язки" щодо ядерного роззброєння відповідно до Конвенції ООН.
Він зазначив, що Конференції з роззброєння повинна визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який захистить неядерні держави від загрози ядерної зброї.
"Держави, що володіють ядерною зброєю, повинні провести переговори та укласти договір про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної або зробити політичну заяву з цього приводу", - сказав Сунь.
Як відомо, Росія та США мають найбільші у світі ядерні арсенали. А Китай та Індія наразі є єдиними ядерними державами, які офіційно дотримуються політики "незастосування першими".
Сунь також закликав до універсального, недискримінаційного, нерозповсюджуваного порядку експортного контролю для розв'язання проблем глобальної безпеки та сприяння більшій відповідності в галузі біохімії для підтримки авторитету системи договорів про контроль над озброєннями.
Окрім того, китайський дипломат вважає, що необхідно приділити увагу розробці міжнародних норм та протидіяти новим науково-технічним викликам у таких галузях, як штучний інтелект, космічний простір та кіберпростір.
Він описав міжнародну ситуацію зі стратегічною безпекою як таку, що стоїть перед новими викликами, і що країни з найсильнішою військовою силою неодноразово "порушували договори", щоб "домагатися власної абсолютної переваги".
- 15 лютого голова Комітету з питань розвідки палати представників конгресу США Майк Тернер надав членам конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос.
- Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка здатна вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.
- 18 лютого на полях Мюнхенської конференції держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з китайськими й індійськими колегами загрози, які несуть ядерні супутники РФ у космосі.
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