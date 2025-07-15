Найбільший шматок Марса, знайдений на Землі: у США на аукціон виставлять метеорит

Про це інформує AP.

Йдеться про об’єкт під номером NWA 16788 вагою у 25 кілограмів. За нього планують отримати від 2 до 4 мільйонів доларів.

За даними аукціонного дому, метеорит знайшли в листопаді 2023 року в пустелі Сахара у Республіці Нігер. Він, ймовірно, був вибитий з поверхні Марса внаслідок удару величезного астероїда.

Зазначено, що червоно-коричнево-сірий уламок приблизно на 70% більший за наступний за розміром шматок Марса, знайдений на Землі, і становить майже 7% від усього матеріалу марсіанської породи, який є на нашій планеті. Його розміри - 375 міліметрів на 279 міліметрів на 152 міліметри.

"Цей марсіанський метеорит є найбільшим шматком Марса, який ми коли-небудь знаходили. Він більш ніж удвічі перевищує розмір того, що ми раніше вважали найбільшим шматком Марса", - розповіла заступниця голови відділу науки та природної історії Sotheby's Кассандра Гаттон.

За її словами, невеликий шматок метеорита відправили до спеціалізованої лабораторії. Там його склад порівняли зі складом марсіанських метеоритів, виявлених під час космічної місії "Вікінг", яка приземлилася на Марсі в 1976 році, і підтвердили, що він походить з Марса.

Дослідження показало, що це олівіно-мікрогабровий шерготтит - рідкісний марсіанський метеорит із дрібнозернистою вулканічною структурою, що містить олівін і походить з кори Марса. Він утворився в результаті повільного охолодження марсіанської магми. За даними Sotheby's, з понад 77 тис. офіційно визнаних метеоритів, знайдених на Землі, лише 400 є марсіанськими.

Раніше метеорит був частиною експозиції в Італійському космічному агентстві в Римі.