Про це повідомив міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні у соцмережі Х.

Він зазначив, що у національній спілці цивільної авіації Італії схвалили пропозицію регіону Ломбардія щодо перейменування аеропорту Мальпенса.

"Остаточне рішення залишається за міністром інфраструктури та транспорту, і я готовий поставити свій остаточний підпис, з гордістю та емоціями, в пам’ять про мого друга Сільвіо, великого підприємця, великого міланця та великого італійця", - додав міністр.

Водночас видання MilanoToday пише, що мер Мілана Беппе Сала був незадоволений пропозицією міністра. Міський голова посилається на закон щодо "правила десяти років", в якому йдеться про те, що назви нових вулиць, зміна назв і встановлення пам’ятників людям, які померли менше ніж 10 років тому, повинні погоджуватися представником уряду у провінції (префектом).

Чим відомий Берлусконі

Сильвіо Берлусконі побудував найбільшу в Італії комерційну телевізійну мережу та здобув міжнародний авторитет як власник футбольного клубу "Мілан", у 1994 році він пішов у політику.

Три рази був прем'єр-міністром Італії. Востаннє склав повноваження у 2011 році. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі також відомий своєю тісною дружбою з російським президентом РФ Володимиром Путіним.

Наприклад, наприкінці вересня 2015 року Берлусконі відвідав анексований Крим, а за кілька місяців до цього зустрічався з Путіним на Алтаї. А 2017-го до дня народження президента Путіна подарував тому комплект постільної білизни зі спільним зображенням рукостискання політиків.

Коментуючи зустріч прем'єрки Італії та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, він заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським.

Окрім цього, Берлусконі також зауважив, що якби Зеленський припинив "атакувати" на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі. Тоді на заяву політика відреагувала чинна очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні та речник МЗС України Олег Ніколенко.

Пізніше, 13 лютого, речник МЗС України Олег Ніколенко назвав звинувачення Сільвіо Берлусконі на адресу Володимира Зеленського в "атаках на Донбас" спробою продемонструвати свою лояльність до Володимира Путіна. Після чого Берлусконі почав виправдовуватись і сказав, що завжди був на боці українців та миру.

У червні 2023 року в Італії у лікарні на 87 році життя експрем’єр країни Берлусконі помер.