Найбільшою загрозою для Європи є ультраправий популізм, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Позитивною програмою можна перемагати ультраправих популістів, тому що найбільшою загрозою для Європи є ультраправий популізм. Багато хто вважає, що ультралівий. Погодимося, що ультралівий є теж загрозою, але небезпека ультраправого популізму в тому, що він є і в Європі, і в Північній Америці відлунням фашизму, фашистської ідеології. Це теж треба чесно сказати", - заявив він.

Портников наголосив, що цей ультраправий популізм не виник на порожньому місці.

"Він виник тому, що фашизм, як ідеологія, користувався підтримкою величезної кількості європейців у XX сторіччі. І саме підтримка великою кількістю людей фашистської ідеології і нацизму, як одного з підвидів, як інтерпретації фашизму, призвела до Другої світової війни. Зараз жодної держави, яка б очолювалася ультралівими, як це було тоді, немає. В Москві, де засідали ультраліві тоді, засідають ультраправі", - зазначив журналіст.

На його думку, насправді Путіна можна теж абсолютно спокійно оголосити прихильником ультраправої ідеології.

"І тому, звичайно, російський президент так тяжіє до неофашизму в Європі. Нічого хорошого в лівих радикалах теж немає. Ми ж це прекрасно розуміємо. Ніхто не сказав, що партія Жан-Люка Меланшона у Франції - "Непокірна Франція" набагато краще за "Національне об'єднання" Ле Пен і Бардели. Це той випадок, коли чума має пасти на обидва ці будинки. Говорячи словами класика", - наголосив публіцист.

Портников додав, що ми зараз бачимо, що ультраправі тяжіють до влади, а їхня влада буде означати кінець європейського проєкту.

"Майже неуникненний, тому що популісти завжди призводять до таких речей. І ми бачимо вже до чого призвело у Великій Британії успіх популістської компанії по виходу країни з Євросоюзу. Вони досі себе зібрати не можуть, і ми просто собі не уявляємо, як впав рівень можливості Великої Британії, коли більшість населення погодилася із цими популістськими гаслами. Найджела Фараджа, які потім були підтримані Борисом Джонсоном, от. Це серйозна розплата", - сказав він.

Журналіст пояснив, що означає Європа без європейського проєкту.

"Європейські війни, коли європейці будуть, як це було в XX столітті, воювати один з одним вже за допомогою новітніх технологій. І не важко собі уявити європейські міста в руїнах, навіть без Москви. У європейців достатньо що сказати один одному через приціл гармати чи за допомогою якогось дрона. Просто зараз, коли є єдина Європа, немає кордонів. Люди приїжджають з країни в країну. Нам здається, що так воно завжди було і завжди буде. Так ніколи не було. Європейці ненавиділи один одного, воювали між собою в локальних і світових війнах, готові були вчепитися один одному в пельку і зруйнувати все навкруги", - додав Портников.

Публіцист нагадав, що це реально закінчилося недавно.

"І це може в будь-який момент повернутися просто з використанням новітніх технологій, які дозволять знищувати одночасно більшу кількість людей. Тому Єдина Європа - це не про економіку, не про добробут. І не про те, щоб треба там багато жити, не тужити. Це все фігня. Єдина Європа - це про те, щоб люди не вбивали один одного, щоб, умовно кажучи, одна європейська дитина не загинула під бомбами, яку на неї будуть посилати батьки іншої європейської дитини. Тут, в Україні, де батьки російських дітей з насолодою вбивають українських, це вже не є політичною фантастикою", - сказав він.

На його думку, якщо ультраправі переможуть в Європі, це не буде політичною фантастикою для Європи.

"Ми з вами будемо із величезною зацікавленістю дивитися за загибеллю держав, які сьогодні здаються нам стабільними, спокійними, багатими. Будемо бачити біженців цих держав, які будуть намагатися потрапити до Сполучених Штатів, а Сполучені Штати будуть цим закривати двері, тому що будуть боятися дестабілізації міграційної ситуації. Будемо бачити такі жахи, про які навіть не уявляємо. Тому потрібно утримати радикалів ультраправих і ультралівих на опозиційних лавах. Не ділитися з ними владою, не давати їм можливості взагалі нічого поламати, те що було з такими величезними труднощами сконструйовано після Другої світової", - підсумував Портников.