"Не буде продовжувати снарядну ініціативу": журналіст Хотин про позицію Бабіша, який знову може очолити уряд Чехії

Про це заявив редактор "Радіо Свобода", який працює в Празі, журналіст-міжнародник Ростислав Хотин у програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.

"Спостерігаємо дрейф Бабіша в українському питанні. Я ще сам дуже добре пам'ятаю прийом, який організовувало посольство України в Чехії з нагоди Дня Незалежності України і тодішній прем'єр-міністр Андрій Бабіш прийшов вітати Україну і українців з Днем Незалежності, робив проукраїнські заяви на підтримку України. Тоді була війна, ясно, на Донбасі, ще повномасштабки не було. Бабіш тоді підтримував Україну", - сказав він.

Журналіст наголосив, що зараз є тривожні нотки зміни його політики.

"Минулого року він поставив під сумнів потребу членства України в ЄС через те, що, мовляв, Україна - потужна аграрна держава і завалить агропродукцією Європейський Союз. Тут говорить Бабіш - політик, чи тут говорить Бабіш - бізнесмен, який має аграрний бізнес, дотації з боку Європейського Союзу, який в Україні бачить для свого власного аграрного бізнесу - невідомо", - додав Хотин.

Він зауважив, що поки Бабіш не підтримує членство України в ЄС.

"Але його партія також ANO в Європейському парламенті у вересні голосувала проти початку переговорів між ЄС і Україною, щодо членства України в ЄС. Другий момент, в липні цього року він поставив під сумнів і сказав, що не буде продовжувати в разі, як стане прем'єр-міністром, снарядну ініціативу чеську. А ця ініціатива була висунута Петром Павлом, президентом, і вона допомогла зібрати в Україні вже майже 2 млн снарядів. Нагадаю, що на Донбасі пропорція в снарядах була кризовою для України. Між Росією і Україною - артилерія українська мала один снаряд, а росіяни в 10 разів більше до 10 була пропорція, а потім, завдяки чеській ініціативі, ця пропорція впала один до двох", - розповів журналіст.

Хотин нагадав, що навіть про це писала західна преса, що чеська ініціатива врятувала Україну від поразки і прориву російського на сході України.

"Бабіш хоче це покласти край цій ініціативі. Далі Бабіш, наприклад, малює себе трампістом, але виступає, наприклад, проти підвищення витрат в НАТО на оборону. Тобто те, що Трамп вимагає 5% ВВП на оборону, Бабіш виступає тут проти. Але подивимося, тобто Бабіш говорить одне під час виборчої кампанії, але потім як людина при посаді, на прем'єрській посаді, він більш прагматичний, аніж коли він яскравий популіст під час виборчих кампаній", - вважає він.

На думку журналіста, в принципі, українська війна дуже вплинула на Чехію.

"На чехів, особливо перші роки, дуже велика солідарність була. Пів мільйона людей приїхало сюди. Зараз десь 330 тисяч біженців українських. Українська мова, українська громада дуже відчутні тут. І тут чути і українську мову на вулицях. Тобто десь всього може пів мільйона з заробітчанами разом. Тобто українці дуже присутні в чеському суспільстві", - підсумував Хотин.