Не варто бити горщики з Угорщиною так, щоб вона ламала консенсус ЄС щоразу, - дипломат Хара

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Олександр Хара.

Він прокоментував ідею перекриття транзиту російської нафти до Угорщини через Україну.

"Тут очевидно, що якщо такий крок буде зроблено, то буде і більше блокування з боку Угорщини. І дотепер знаходилися різні способи, як переконати Орбана, чи то випити філіжанку кави, коли приймалися європейцями рішення, чи когось викинути з списку, наприклад, як патріарха Гундяєва і так далі", - сказав Хара.

Він нагадав, що врешті Орбан розблоковував рішення щодо санкцій або щодо України.

"Безумовно, він 100% не хоче і завжди блокував будь-які питання щодо безпекової допомоги. І буквально в перші місяці війни вони заборонили своєю територією перевозити озброєння, яке йде до України з країн-членів НАТО. Орбан не хоче дратувати, зрозуміло, свого патрона Путіна. Я думаю, що тут найголовніший момент - це те, щоби не настільки побити горщики з Угорщиною, щоб вона буквально в кожному рішенні ламала загальний консенсус європейців", - зазначив дипломат.

Хара додав, що Угорщина представляє інтереси Китаю та РФ у НАТО та ЄС.

"На жаль, європейці поки що не дійшли згоди, що настав час змінити процедури прийняття рішень для того, щоб маленька країна, яка представляє інтереси, і, до речі, не лише Росії, а і Китаю в Європейському Союзі і в НАТО, щоб вона не блокувала те, що є в інтересах абсолютної більшості європейських країн", - підсумував він.