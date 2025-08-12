Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Лідери ЄС ухвалили заяву на підтримку України перед зустріччю Трампа з Путіним. Орбан пояснив, чому виступив проти
Оновлено

Лідери ЄС ухвалили заяву на підтримку України перед зустріччю Трампа з Путіним. Орбан пояснив, чому виступив проти

Юлія Юліна
12 серпня, 2025 вiвторок
11:52
Світ Віктор Орбан

Лідери 26 країн ЄС схвалили спільну заяву на підтримку України перед зустріччю Дональда Трампа й Володимира Путіна, але Угорщина відмовилася її підписати

Зміст

Про це свідчить текст документа, який є в розпорядженні "Європейської правди".

У документі ЄС підтверджує, що кордони не можна змінювати силою, майбутнє України визначає лише її народ, а переговори можливі лише після припинення або зменшення бойових дій.

Очільники ЄС підкреслили, що "Європейський Союз, у координації зі США та іншими близькими за позицією партнерами, продовжить надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні" та "продовжить підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації".

Крім того, ЄС та держави-члени готові додатково робити внесок у гарантії безпеки для України.

"Європейський Союз підкреслює невіддільне право України обирати власну долю та продовжить підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС", – заявили лідери Євросоюзу.

Наприкінці документу зазначено, що "Угорщина не приєдналася до цієї заяви".

Що каже Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі X пояснив, чому не підтримав документ.

"Заява намагається висунути умови для зустрічі, на яку лідерів ЄС навіть не запросили", - написав політик.

"Уже сам факт, що ЄС залишили осторонь, є достатньо сумним. Єдине, що могло б зробити ситуацію ще гіршою, – це якби ми почали давати вказівки з лави запасних", - додав він.

На його переконання, ЄС має ініціювати саміт із Росією за прикладом зустрічі США-Росія.

Реакція Зеленського

Президент України подякував лідерам європейських країн за підтримку незалежності та територіальної цілісності України, а також за активну дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення гідного миру. За його словами, усі сторони поділяють рішучість президента США Дональда Трампа й мають спільно сформувати позиції, які унеможливлять повторне введення світу в оману з боку Росії.

Він наголосив, що російська армія не готується до припинення бойових дій, а навпаки — здійснює переміщення, що свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У цих умовах, зазначив Зеленський, важливо зберігати єдність міжнародної спільноти.

Президент підкреслив, що будь-які рішення у сфері безпеки мають посилювати колективні можливості захисту, а відмова Росії від припинення війни повинна мати наслідки. Поки триває агресія та окупація, Україна й партнери, за його словами, повинні посилювати тиск на Москву — військовий, санкційний та дипломатичний.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або усіх трьох. 

