Невизнане Придністров'я просить РФ посилити охорону Дубоссарської ГЕС через "напружену ситуацію в регіоні"
Невизнане Придністров'я просить РФ скерувати військових до Дубоссарської ГЕС. Це нібито потрібно задля вдосконалення антитерористичного захисту об'єкта
Про це пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
"Одним із необхідних додаткових заходів щодо вдосконалення антитерористичного захисту Дубоссарської ГЕС є встановлення додаткового посту "спільних миротворчих сил" при в'їзді на греблю Дубоссарської ГЕС на правому березі річки Дністер. Нині такий пост... є лише на лівому березі", - йдеться у зверненні.
Зазначається, що прохання обґрунтоване нібито напруженою обстановкою в регіоні останнім часом, зокрема навколо Придністров'я.
Пост просять встановити протягом місяця.
Усього в Придністров'ї діють 15 стаціонарних постів і КПП, де чергують російські окупанти.
- У ніч на 29 березня росіяни намагалися уразити ракетами Дністровську ГЕС.
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