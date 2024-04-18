Невизнане Придністров'я просить РФ посилити охорону Дубоссарської ГЕС через "напружену ситуацію в регіоні"

Про це пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Одним із необхідних додаткових заходів щодо вдосконалення антитерористичного захисту Дубоссарської ГЕС є встановлення додаткового посту "спільних миротворчих сил" при в'їзді на греблю Дубоссарської ГЕС на правому березі річки Дністер. Нині такий пост... є лише на лівому березі", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що прохання обґрунтоване нібито напруженою обстановкою в регіоні останнім часом, зокрема навколо Придністров'я.

Пост просять встановити протягом місяця.

Усього в Придністров'ї діють 15 стаціонарних постів і КПП, де чергують російські окупанти.