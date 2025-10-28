Нідерланди передадуть Україні 25 млн євро для підтримки енергетичного сектору
Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел повідомив про надання фінансової допомоги для зміцнення енергетичної системи України
Про це міністр Давід ван Веел написав у соцмережі Х.
Ван Веел заявив про виділення 25 млн євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для України. Також він наголосив, що сильний тиск на Росію є життєво важливими.
Міністр зазначив, що Нідерланди візьмуть участь у початкових етапах створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
"Ми повинні забезпечити, щоб воєнні злочини Росії не залишилися безкарними", – додав глава МЗС Нідерландів.
- 24 жовтня глава міненергетики Німеччині в Києві Катерина Райхе оголосила про виділення 60 млн євро на відновлення енергетики України.
