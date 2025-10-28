Нідерланди передадуть Україні 25 млн євро для підтримки енергетичного сектору

Про це міністр Давід ван Веел написав у соцмережі Х.

Ван Веел заявив про виділення 25 млн євро на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для України. Також він наголосив, що сильний тиск на Росію є життєво важливими.

Міністр зазначив, що Нідерланди візьмуть участь у початкових етапах створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

"Ми повинні забезпечити, щоб воєнні злочини Росії не залишилися безкарними", – додав глава МЗС Нідерландів.