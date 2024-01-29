Нідерланди виділять €87 млн на закупівлю артснарядів для України
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про виділення військової допомоги для України у розмірі €122 млн, з них €87 млн - на закупівлю артснарядів
Про це повідомляється на сайті уряду Нідерландів.
Зазначається, що більшість коштів - €87 млн підуть на закупівлю 155-мм артилерійських снарядів, раніше Нідерланди вже виділяли €130 млн на ці ж боєприпаси для фонду, який очолює Німеччина.
€25 млн передадуть Міжнародному фонду з питань України на придбання обладнання.
Також уряд Нідерландів інвестує €10 млн в покращення кіберзахисту України. Зокрема внесок на кіберзахист буде спрямований, в тому числі, на створення та розширення онлайн-інфраструктури в Україні, адже "країна вже зіткнулася з кількома спробами хакерства та кібератак".
"Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі... Зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні. Вони борються за свою країну та за цінності, які ми поділяємо: самовизначення, свобода, рівність, права людини", - сказала Кайса Оллонгрен.
"Раніше Нідерланди внесли €100 млн в IFU, ініціативу Британії. За кошти фонду закуплено ЗРК, боєприпаси та запчастини. Обладнання закуповується безпосередньо у промисловості. Так воно швидше потрапляє в Україну і бюджет використовується оптимально", - повідомляє нідерландський уряд.
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