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Нідерланди виділять €87 млн на закупівлю артснарядів для України

29 січня, 2024 понедiлок
23:04
Світ Нідерланди

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про виділення військової допомоги для України у розмірі €122 млн, з них €87 млн - на закупівлю артснарядів

Про це повідомляється на сайті уряду Нідерландів. 

Зазначається, що більшість коштів - €87 млн підуть на закупівлю 155-мм артилерійських снарядів, раніше Нідерланди вже виділяли €130 млн на ці ж боєприпаси для фонду, який очолює Німеччина.

€25 млн передадуть Міжнародному фонду з питань України на придбання обладнання. 

Також уряд Нідерландів інвестує €10 млн в покращення кіберзахисту України. Зокрема внесок на кіберзахист буде спрямований, в тому числі, на створення та розширення онлайн-інфраструктури в Україні, адже "країна вже зіткнулася з кількома спробами хакерства та кібератак".

"Дуже важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі... Зараз важливо показати, що ми допомагаємо Україні. Вони борються за свою країну та за цінності, які ми поділяємо: самовизначення, свобода, рівність, права людини", - сказала Кайса Оллонгрен.

"Раніше Нідерланди внесли €100 млн в IFU, ініціативу Британії. За кошти фонду закуплено ЗРК, боєприпаси та запчастини. Обладнання закуповується безпосередньо у промисловості. Так воно швидше потрапляє в Україну і бюджет використовується оптимально", - повідомляє нідерландський уряд.

  • 19 вересня 2023 року на засіданні Контактної групи з питань оборони України Естонія, Люксембург та Україна започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері.
  • 20 січня Нідерланди передали Державній прикордонній службі України мобільний польовий шпиталь, у якому рятуватимуть життя поранених бійців на сході.
  • 27 січня повідомлялося, що на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції з 11 країн-членів доєдналися Нідерланди. Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 млн євро.
Теги:
Україна
зброя
Нідерланди
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Світ про Україну
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