Нідерланди стали 12-м членом ІТ-коаліції та зробили свій перший внесок

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що ціллю IT-коаліції є підтримка Міністерства оборони та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн, а саме: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

Крім першого внеску Нідерландів, у ході роботи Контактної групи Данія виділила ще понад 12 млн євро на кіберзахист України у межах ІТ-коаліції.

Як наголосили у Міноборони, кошти підуть на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міністерства оборони і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.

"Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрову. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо в IT, кіберзахисті та інноваціях", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Довідково: ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію раніше зробили Естонія (500 тисяч євро) та Люксембург (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.