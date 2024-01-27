Нідерланди стали 12-м членом ІТ-коаліції та зробили свій перший внесок
На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції з 11 країн-членів доєдналися Нідерланди. Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 млн євро
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.
У відомстві зазначили, що ціллю IT-коаліції є підтримка Міністерства оборони та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн, а саме: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.
Крім першого внеску Нідерландів, у ході роботи Контактної групи Данія виділила ще понад 12 млн євро на кіберзахист України у межах ІТ-коаліції.
Як наголосили у Міноборони, кошти підуть на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міністерства оборони і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.
"Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрову. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо в IT, кіберзахисті та інноваціях", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Довідково: ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію раніше зробили Естонія (500 тисяч євро) та Люксембург (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.
- Нагадаємо, 19 вересня 2023 року на засіданні Контактної групи з питань оборони України Естонія, Люксембург та Україна започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері.
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