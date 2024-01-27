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Нідерланди стали 12-м членом ІТ-коаліції та зробили свій перший внесок

27 січня, 2024 субота
13:38
Світ Нідерланди

На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції з 11 країн-членів доєдналися Нідерланди. Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 млн євро

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що ціллю IT-коаліції є підтримка Міністерства оборони та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн, а саме: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

Крім першого внеску Нідерландів, у ході роботи Контактної групи Данія виділила ще понад 12 млн євро на кіберзахист України у межах ІТ-коаліції.

Як наголосили у Міноборони, кошти підуть на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міністерства оборони і є важливим внеском у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.

"Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрову. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень. Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо в IT, кіберзахисті та інноваціях", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. 

Довідково: ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію раніше зробили Естонія (500 тисяч євро) та Люксембург (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

  • Нагадаємо, 19 вересня 2023 року на засіданні Контактної групи з питань оборони України Естонія, Люксембург та Україна започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері.
Теги:
Україна
Нідерланди
Технології
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