Українські прикордонники отримали від Нідерландів мобільний польовий шпиталь

Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що головною особливістю шпиталю є пристосування для роботи за низьких температур.

До складу комплексу входять: операційний блок, палати інтенсивної терапії, які розраховані на 36 ліжок, та модуль для персоналу. Прикордонники додають, що вже незабаром у цьому шпиталі військові медики будуть рятувати життя поранених бійців на сході.

"Це останній польовий шпиталь, який передбачений нашим проєктом. Обладнання, яке ми передаємо, пристосоване до роботи як взимку, так і влітку", - каже представник компанії Hospitainer Бар-Джоп Круйсен.