Українські прикордонники отримали від Нідерландів мобільний польовий шпиталь
Нідерланди передали Державній прикордонній службі України мобільний польовий шпиталь, у якому рятуватимуть життя поранених бійців на сході
Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.
Зазначається, що головною особливістю шпиталю є пристосування для роботи за низьких температур.
До складу комплексу входять: операційний блок, палати інтенсивної терапії, які розраховані на 36 ліжок, та модуль для персоналу. Прикордонники додають, що вже незабаром у цьому шпиталі військові медики будуть рятувати життя поранених бійців на сході.
"Це останній польовий шпиталь, який передбачений нашим проєктом. Обладнання, яке ми передаємо, пристосоване до роботи як взимку, так і влітку", - каже представник компанії Hospitainer Бар-Джоп Круйсен.
- Також раніше українські прикордонники отримали допомогу від Норвегії - понад 100 генераторів, які знадобляться для забезпечення роботи захисників державного кордону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.58 Купівля 37.58Продаж 38.25
- EUR Купівля 40.94Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе