Українські прикордонники отримали понад 100 генераторів від Норвегії

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Держприкордонслужба плідно співпрацює з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії РХБЯ загрозам. Днями прикордонники отримали черговий пакет допомоги для забезпечення підрозділів охорони кордону, а саме обладнання – понад 100 генераторів", - ідеться в повідомленні.

Раніше українські прикордонники отримали від Польщі 10 генераторів потужністю по 3300 Вт, які передадуть на схід, де точаться найзапекліші бої.

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