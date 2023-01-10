Про це повідомляє ДПСУ.

"Уже вкотре на запити охоронців кордону відгукнулися наші сусіди з Польщі. Днями вони передали 10 генераторів потужністю по 3300 Ват, які доставлять на схід країни, де точаться запеклі бої", - ідеться в повідомленні.

"Цього разу допомогу передали представники польського осередку Міжнародної поліцейської асоціації з міста Новий Тарг. А організував збір та особисто все доправив до України голова поліцейського осередку Войцех Франчак", - додали в Держприкордонслужбі.

ОАЕ передали Україні 1,3 тис. генераторів для шкіл і медзакладів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb