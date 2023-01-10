Українські прикордонники отримали від Польщі партію генераторів: їх передадуть на схід
Українські прикордонники отримали від Польщі 10 генераторів потужністю по 3300 Вт, які передадуть на схід, де точаться найзапекліші бої
Про це повідомляє ДПСУ.
"Уже вкотре на запити охоронців кордону відгукнулися наші сусіди з Польщі. Днями вони передали 10 генераторів потужністю по 3300 Ват, які доставлять на схід країни, де точаться запеклі бої", - ідеться в повідомленні.
"Цього разу допомогу передали представники польського осередку Міжнародної поліцейської асоціації з міста Новий Тарг. А організував збір та особисто все доправив до України голова поліцейського осередку Войцех Франчак", - додали в Держприкордонслужбі.
- ОАЕ передали Україні 1,3 тис. генераторів для шкіл і медзакладів.
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